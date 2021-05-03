عاجل.. العاهل السعودي يعين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا له

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية، منها تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان، كما تم تعيينه مستشارا خاصا لـ خادم الحرمين الشريفين.

الملك سلمان يعين «فيصل فاضل الإبراهيم» وزيرا للاقتصاد والتخطيط

وعين الملك سلمان، الدكتور خالد السبتي مستشارا في أمانة مجلس الوزراء، كما تم تعيين فيصل فاضل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط، كما جاء أمر ملكي، بتعيين عبدالله السواحة، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

كما أمر العاهل السعودي بتعيين الدكتور خالد السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة «تقويم التعليم»، كما أعفى الملك سلمان، الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة «تقويم التعليم»، كما جاء أمر ملكي بتعيين بدر عبدالمحسن بن هداب مساعدا لوزير التجارة.

وعين الملك سلمان، الدكتورة إيمان هباس المطيري نائبا لوزير التجارة، كما امر العاهل السعودي، بتعيين أحمد محمد الصويان محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.