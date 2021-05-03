الديهي يُشيد بتصريحات شيخ الأزهر: يقود ثورة حقيقية للتجديد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقود ثورة حقيقية للتجديد، بما قاله في تصريحات له عبر برنامجه «الكلام الطيب» والذي أكد خلاله أن التجديد ليس خروجا على الشريعة، وهذا ما كنا ننادي به منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث كثيرًا عن ضرورة القيام بثورة دينية للحفاظ على الدين والوطن.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «تن»، أن هذا ليس خروجًا عن الثوابت وإنما تنقية الدين مما علق به، كما أن جماعات الإرهاب استغلت الدين أسوأ استغلال، وقاموا باجتزاء بعض الآيات ببعض التفسيرات وبعض الاجتهادات من عصور سابقة فيما يسمى بكتب التراث وتم تفعيلها على أرض الواقع مما أضر بالدين أشد ضرر.

وأشار الإعلامي إلى أن الإمام أحمد الطيب قال «رؤيتي التي لازمتني لسنوات عن موضوع التجديد، مبنية على مبدأ التعامل المباشر مع المشكلات والقضايا محل الخلاف، أو الصمت والتهيب من الاقتراب منها، ولقد دعوت في 2015 أن نلجأ إلى اجتهاد جماعي يدعى إليه كبار علماء المسلمين؛ لينظروا في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتكفير والهجرة وغيرها».

من ناحية أخرى قال «الديهي»، إن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، قال في تصريح له إنه قال للإخوان لا مصالحة في عهد بايدن، فردوا أصمت ولا تفسد علينا مصالحتنا، موضحًا أن الإخوان ليس لهم قيمة ولا توجد لديهم أدوات، والمصالحة مع النظام المصري باتت وهمًا لمجموعة من المرتزقة الإخوان، موجهًا حديثه لعبدالرحمن القرضاوي: «مصالحة مين مع مين، أنت مين؟ ألم تشعر بالخزي والعار من تصرفاتك وخروقاتك، أنت فعلا من ضهر شخص ضل وأضل الناس».