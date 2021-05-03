«شريان التنمية في مصر».. خبير مصرفي يستعرض أهمية «العاصمة الإدارية»

استعرض المهندس شريف شلش، رئيس القطاع الإداري والعقاري بأحد البنوك، أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر ستشهد الجمهورية الثانية مع افتتاحها، حيث أوضح الخبير المصرفي أن العاصمة الإدارية تُعد نقلة نوعية للدولة المصرية بالكامل، نظرًا للبنية التحتية الهائلة التي تتمتع بها هذه العاصمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الحدث اليوم».

وأضاف «شلش»، أن تواجد البنية التحتية القوية في العاصمة الإدارية تُهيئ مناخ الاستثمار سواء للقطاع المصرفي المتمثل في البنوك أو الشركات الأجنبية بعد ذلك، «نوعية البنية التحتية والخامات المستخدمة في تلك البنية شيء مختلف تمامًا عما كنا نشاهدة من قبل»، لذلك يُعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة رائدا من جميع جوانبه، والدولة تُسابق الزمن والوقت من أجل افتتاح العاصمة.

وأوضح أن افتتاح العاصمة الإدارية سيؤدي إلى طفرة في السوق المصري، وستبدأ الكتل العمرانية في التحرك تدريجيًا لهذا المكان وحوله، «المكان اللي أحنا عايشين فيه بقى متكدس، مبقاش فيه مجال للاستثمار ولا مجال للحركة، وجزء كبير من الاستثمار أن تكون فيه شرايين للحركة، وصلنا في مصر في إحدى الفترات أن كل شرايين الحركة بقت مسدودة، ومع الاتجاه ناحية العاصمة الإدارية، ابتدت الحكومة توسيع الشرايين الموصلة لهذه العاصمة».

وأردف أن جزءا كبيرا من الاستثمار يكمن في هذه الشرايين، «أن نكون في مكان فيه بنية تحتية قوية وخدمات وكابلات إنترنت غير مسبوقة ومتوفرة حركة النقل، ومتوفر فيها كهرباء يتم الاعتماد عليها وليس كهرباء قد تتعرض للانقطاع، يعني العاصمة تكون قادرة على تشغيل السيرفرات وتشغيل الشركات، دي منظومة كاملة غير مسبوقة، كلنا في انتظار العاصمة الإدارية ونسابق الزمن من أجلها».