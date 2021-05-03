الحكومة العراقية توجه بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة داعش الإرهابي

وجهت الحكومة العراقية، بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الأخير ترأس مساء أمس الأحد، اجتماعا أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية و«البشمركة» الكردية، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية.

وأضاف مكتب الكاظمي، أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي، إلى أن الاجتماع بحث التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة.

وأوضح مكتب الكاظمي، أن رئيس الوزراء، أصدر عدة توجيهات للقوات الأمنية تأتي في مقدمتها تنشيط الجهد الاستخباري والأمني وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم «داعش» الإرهابي وتجفيف منابعه وتدمير حواضنه.

وكان جهاز «مكافحة الإرهاب» في إقليم كردستان العراق، اعلن في وقت سابق، عن وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم «داعش» الإرهابي شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وقال «مكافحة الإرهاب»، إن مسلحي التنظيم الإرهابي هاجموا قوات الجيش العراقي في قرية المحمودية التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور بمحافظة نينوى الواقعة في شمالي العراق.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال لقاء أجراه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أمس الأحد، في العاصمة الإيطالية «روما»، دعم بلاده لاستقرار العراق ورخاء شعبه.

وناقش الوزيران، العلاقات الثنائية بين روما وبغداد، إلى جانب التعاون في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وزير الخارجية الإيطالي: استقرار العراق أمر مهم بالنسبة للمنطقة برمتها

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن دي مايو، أشار إلى أن استقرار العراق أمر مهم بالنسبة للمنطقة برمتها، مؤكدا أن إيطاليا ستواصل دعم هذا الاستقرار بكل مؤسساتها.