السفير الياباني: من لم يزر الأقصر ومعالم مصر الأثرية لم يستمتع بحياته

أبدى السفير الياباني في مصر، نوكي ماساكي، مساء أمس الأحد، إعجابه بالآثار المصرية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وخاصة الأقصر التي تجمع في وديانها ومعابدها ومقابرها ثلثي آثار العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأكد الدبلوماسي الياباني، في ختام زيارته إلى الأقصر التي استمرت لمدة 3 ليالي بإحدى الفنادق بالمحافظة، أن اليابانيين من جميع طوائفهم يعشقوا الحضارة المصرية الشامخة على مر الزمان.

السفير الياباني يعرب عن أمانيه لعودة السياحة اليابانية في التدفق على المناطق الأثرية في مصر

وأعرب ماساكي، عن أمانيه لمصر «بلد الأمن والأمان والازدهار والرخاء»، عودة السياحة اليابانية في التدفق للمناطق الأثرية والسياحية مرة أخرى في أقرب وقت، بعد زوال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي يجتاح العالم.

وكان السفير الياباني تفقد خلال اليوم الأول للزيارة منطقة وادي الملوك والملكات، ومنطقة الدير البحري، وتمثالي ممنون، ومدينة العمال، والملكة نفرتاري، والملكة الحسناء حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر.

وقام ماساكي، في اليوم الثاني بزيارة معبد دندرة التابع لمحافظة قنا، ومساء اليوم ذاته شاهد عرضًا للصوت والضوء على البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك التاريخية.

وفي اليوم الثالث من الزيارة، قام سفير اليابان لدى مصر، بزيارة معبد الكرنك والأقصر، ومتحف التحنيط.

وكان سفير اليابان بالقاهرة، نوكي ماساكي، قال في وقت سابق، إن مصر دولة محورية في «الشرق الأوسط» وأفريقيا واستقرارها لا غنى عنه للازدهار في المنطقة.

وشدد الدبلوماسي الياباني، على أن بلاده أدركت هذه الأهمية الجيوسياسية منذ زمن بعيد.

من جانبه، قال حسين عبدالله، خبير السياحة اليابانية، المرافق للسفير ماساكي، إن السفير الياباني، قال إن: «من لم يزر الأقصر ومعالم مصر الأثرية لم يستمتع في حياته».

وأشار «عبدالله»، إلى أن الدبلوماسي الياباني، كان يمتنع عن الأكل حتى أذان المغرب، ليشارك المسلمين في صيامهم.