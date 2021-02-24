السفير الياباني: مصر تسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار بالمنطقة

أكد السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا واستقرارها لا غنى عنه للازدهار في المنطقة، مشددًا على أن اليابان أدركت هذه الأهمية الجيوسياسية منذ زمن بعيد.

وأضاف ماساكي خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه منذ عشرينيات القرن الماضي أنشأوا أول قنصلية في الإسماعيلية قريبة من قناة السويس، مشددًا على أهمية مصر في الربط بين أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مشددًا على أنها أصبحت دولة أكثر أهمية في الوقت الحالي، حيث تروج اليابان لمبادرة محيط هندي وهادئ حر ومفتوح وأن مصر جزء من هذه المبادرة لأنها تستند على نظام بحري يعمل وفقا للقانون الدولي وتستند لتحقيق الازدهار من خلال تعزيز الاتصال بين الدول.

وأوضح أن البنية التحتية في مصر مهمة بالطبع، ضاربًا المثل بكوبري السلام على قناة السويس، مشددًا على أهمية إعداد الكوادر البشرية، معتبرًا أن التعليم يربط الحاضر بالمستقبل ويعزز التعاون الإقليمي والتنمية.

وأشار إلى أن اليابان تعمل على تطوير التعليم لأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتعليم على الطريقة اليابانية مهمان، أيضا لمبادرة محيط هندي وهادئ حر ومفتوح.

وأبدى السفير الياباني سعادته بالشراكة من أجل السلام في أفريقيا بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا والذي شارك في رئاسته الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الياباني عام 2019 وأيضًا مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة مؤكدًا أن اليابان تمثل شريكًا استراتيجيًا.

وأكد أن المنطقة واجهت العديد من التحديات، مشددًا على أن مصر تسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة، لافتًا لضرورة تطوير الحوار السياسي من أجل المنطقة كلها.