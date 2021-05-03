5 تصريحات لإيهاب توفيق: حطوا لي حاجات مؤذية قدام باب البيت

حل المطرب إيهاب توفيق، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج، «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية، «القاهرة والناس»، في حوار كشف خلاله بعض أسراره وأسباب توقفه واختفائه عن الساحة الفنية وتعرضه لبعض المؤامرات وهذه الأسرار نرصدها لكم كما يلي:

سبب غيابه الفترة الماضية

قال الفنان إيهاب توفيق، إن سبب غيابه خلال السنوات الماضية هو «الكسل»، ولكنه عاد حاليا وبقوة، مؤكدا أنه بعد نهاية شهر رمضان سيعود بالكثير من الأعمال الغنائية الجديدة التي كان يعمل عليها من قبل.

وأضاف «توفيق»، أن سعر ما يتقاضاه جراء غنائه في الحفلات الخاصة مازال أعلى من أغلب زملائه، وكذا كل مطربي المهرجانات، «الرقم اللي كنت بشتغل بيه في بداية الألفينات أعلى من رقمهم دلوقتي».

حطوا لي حاجات مؤذية عند البيت

وأشار إيهاب توفيق، إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين بالمجال الغنائي قد كرهوا عودته مرة أخرى، «علشان معملهمش مزاحمة وقلق، ولما تقسم التورتاية على 4 غير لما تتقسم على 5 أو 6، وأنا شايف أن فيه عليا مؤامرة»، لافتًا أن هناك عددا من الأشخاص قد وصلوا إلى منزله وقاموا بصنع أشياء مؤذية فيه، «التخلف وصل لدرجة كده».

الناس بقت بتسمع غلط

واعتبر إيهاب توفيق أن أغاني المهرجات هي تغير طبيعي للموسيقي، حيث إن «المزيكا» الكثيرة في الأغنية يعجب بها فئة كبيرة من الأشخاص، «الناس بقت بتسمع غلط، وبتحب الحاجة الوحشة، وفيه أمل في المهرجانات لو تم الاهتمام بها موسيقيا».

لن أترشح نقيبًا للموسيقيين

وأوضح «توفيق» أنه لن يقوم بالترشح على منصب نقيب الموسيقيين، حال جرت الانتخابات بدلا من الفنان هاني شاكر، «أنا بحيي الفنان هاني شاكر، كلماته وألحانه عايشة معانا لحد النهاردة، وصوته لحد دلوقتي ماشاء الله، وأنا في الإدارة مش شاطر»، لافتا إلى أن سعيه للترشح في مجلس النواب كانت مجرد فكرة ويحمد الله على أنها لم تنجح.

غيابي عن الساحة قبل 2016 بسبب اهتمامات أخرى

قال الفنان إيهاب توفيق، إن غيابه عن الساحة الفنية ما قبل عام 2016، جاء بسبب وجود اهتمامات أخرى شغلته عن عالم الغناء، حيث إن والدته وقبيل وفاتها مرضت بشدة، ما اضطره للسفر معها في رحلات علاجية، «أنا الولد الوحيد ليها وأنا اللي كنت بقعد معاها وأسافر وأوديها وأجيبها، واهتمامي بيها كان الشاغل الأول».

وأوضح «توفيق» أنه مع ميلاد أبنائه كان لديهم مشكلات صحية في أعقاب وفاة والدته، ما أدى إلى طول فترة غيابه عن الساحة الفنية، «بدون الدخول في تفاصيل أكثر هي دي الحتة اللي كانت أهم بالنسبالي إني أحافظ عليها وأراعيها».