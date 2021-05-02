إيهاب توفيق عن رواج سوق المهرجانات: «الناس بقت بتسمع غلط وبتحب الوحش»

قال الفنان إيهاب توفيق، إن الفنان حميد الشاعري موهوب واستطاع مواكبة التطوير في مجال الألحان الجديد، «حميد من النوع الكسلان اللي عايز تروحله مرة وإثنين وثلاثة علشان الشغل يتعمل».

وأضاف «توفيق»، خلال استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، على فضائية «القاهرة والناس»، أن أغاني المهرجات هي تغير طبيعي للموسيقي، حيث إن «المزيكا» الكثيرة في الأغنية يعجب بها فئة كبيرة من الأشخاص، «الناس بقت بتسمع غلط، وبتحب الحاجة الوحشة، وفيه أمل في المهرجانات لو تم الاهتمام بها موسيقيا».

وأوضح أنه لن يقوم بالترشح على منصب نقيب الموسيقين حال جرت الانتخابات بدلا من الفنان هاني شاكر، «أنا بحيي الفنان هاني شاكر، كلماته وألحانه عايشه معانا لحد النهاردة، وصوته لحد دلوقتي ماشاء الله، وأنا في الإدارة مش شاطر»، لافتا إلى أن سعيه للترشح في مجلس النواب كانت مجرد فكرة ويحمد الله على أنها لم تنجح.

وأكد أنه وبالرغم من غياب الفنان الكبير محمد فؤاد عن الساحة الفنية فإن سيرته الطيبة بين كافة المطربين وأغانيه القوية لن ينساها الجمهور بالرغم من غيابه لسنوات، وألفت إلى أنه من أوائل مطربي جيله الذين قاموا بغناء «التواشيح الرمضانية».

وتابع: «الجيل بتاعنا ماكناش فيه موضوع أشهر واحد أو مين بيطغي على مين، وكنا بنسجل أغاني بعض مع بعض في شقة البروفات بتاعه حميد الشاعري، ومكنش بينا أي مشاكل، وعمر ما حد فينا فكر يزق التاني علشان يكون نمرة واحد، والروح بتاعتنا مستمره لحد النهاردة، وكنا بنتقابل مع بعض أكثر ما بنقعد في بيوتنا».