بعد ظهوره في الاختيار2.. 3 أفلام سينمائية جسد فيها «الكدواني» دور ضابط

عرضت مساء أمس، الحلقة الـ20 من مسلسل «الاختيار 2»، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وعدد من الفنانين، وشهدت نهاية الحلقة ظهور الفنان ماجد الكدواني والذي سيجسد شخصية أحد لواءات جهاز الأمن الوطني، عقب رحيل اللواء «رفعت» والذي جسد دوره الفنان رياض الخولي.

وفور ظهور «الكدواني» بنهاية الحلقة، تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح تريند «تويتر»، وتفاعل معه عدد كبير من رواد تلك المواقع منتظرين أداءه الفني خلال أحداث الحلقات القادمة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يجسد فيها الفنان ماجد الكدواني شخصية ضابط الشرطة، ولكنه قدمها من قبل في عدد من الأفلام السينمائية، وبالرغم من شهرة الكدواني ببداية مشواره الفني بتقديم اللون الكوميدي، إلا أنه نجح بشكل كبير في تقديم شخصية ضابط الشرطة من وجوه عديدة مختلفة عن بعضها باختلاف أحداث كل عمل فني، وتستعرض «الوطن» الأعمال التي جسد بها شخصية ضابط الشرطة من قبل.

عزبة أدم

عام 2009، تم عرض الفيلم السينمائي «عزبة أدم» والذي جسد من خلاله ماجد الكدواني شخصية ضابط شرطة فاسد يدعى «سعد»، وأشاد بأداء ماجد الكدواني الجمهور والنقاد، حيث تعد مشاركته في هذا الفيلم هي المرة الأولى التي خرج خلالها من إطار الكوميديا.

وجاء فيلم «عزبة أدم» من بطولة الفنان الراحل محمود ياسين، فتحي عبدالوهاب، دنيا سمير غانم، أحمد عزمي وهالة فاخر، والفيلم من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمود كامل.

678

عام 2010، تم عرض الفيلم السينمائي «678» والذي يعد من الأفلام الأولى التي ناقشت قضية «التحرش»، وجسد خلال أحداث الفيلم ماجد الكدواني شخصية ضابط الشرطة «عصام» والذي يحقق في عدد من قضايا التحرش.

وجاء الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، وشارك في بطولته «نيللي كريم، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، بشرى، سوسن بدر وناهد السباعي»، وتم عرض الفيلم بالعديد من المهرجانات الدولية وحصدت الفنانة نيللي كريم عن مشاركتها به على جائزة أحسن ممثلة.

تراب الماس

عام 2018، تم عرض فيلم «تراب الماس»، وكان هو الفيلم السينمائي الثالث الذي يجسد فيه ماجد الكدواني شخصية ضابط شرطة، خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية «العقيد وليد سلطان» والتي جاء أداؤه فيها مختلفًا عن أفلامه السابقة.

وشارك في بطولة الفيلم أسر ياسين، منة شلبي، عزت العلايلي، أحمد كمال، إياد نصار ومحمد ممدوح، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد والتي تحمل نفس الإسم ومن إخراج مروان حامد.