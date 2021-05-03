عاجل.. مصرع 25 شخصا في حادث غرق عبارة في بنجلادش

لقي 25 شخصا مصرعهم في حادث غرق عبارة في «بنجلادش»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، دون ذكر باقي تفاصيل الحادث

يذكر أنه في 4 إبريل الماضي، لقى 26 شخصاً مصرعهم جراء غرق عبارة في «نهر شيتالاكسيا»، بـ«بنجلادش» جراء اصطدامها بمركب شحن، أكبر حجماً، خلال توجهها من مدينة «نارايانجانج» الصناعية على بعد 20 كيلومتراً من العاصمة «دكا» إلى إقليم «مونشيجانج» المجاور، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.