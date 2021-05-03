القصة الكاملة لأزمة حورية فرغلي: هوايتها تسببت في كارثة

لم تتوقع ملكة جمال مصر عام 2002، الفنانة حورية فرغلي، أن ممارستها لهواية ركوب الخيل ستكون سببا في أزمة كبيرة في حياتها، حيث تسببت في إجرائها 11 عملية جراحية فاشلة، وأن تتجنب النظر إلى المرأة حتى لا ترى أنفها الذي تعرض لكسر، بالإضافة لمعاناتها من عدم الشم والتذوق، ثم شكواها من تجاهل الوسط الفني ووحدتها مع كلابها الخمسة في منزلها الذي ظلت فيه لمدة 10 شهور متتالية، بسبب خوفها من تعرضها للتنمر حينما يشاهدها الناس، حسبما أكدت هي في تصريحات تلفزيونية سابقة لها.

حورية فرغلي ولدت في الإمارات ودرست في بريطانيا

حورية فرغلي التي ولدت بالإمارات، كانت دراستها بعيدة كل البعد عن المجال الفني، حيث درست إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، قبل ممارستها لرياضة الفروسية التى حصدت من خلالها العديد من الجوائز المحلية والدولية، بعد عودتها من إنجلترا قررت فتحت أحد مراكز التجميل، حيث أصبح لها العديد من الزبائن، وكانت مساعدة المخرج الراحل يوسف شاهين إحدى زبائنها، وعرضت عليها دخول المجال الفني ونصحها يوسف شاهين بتعلم التمثيل قبل أن يشركها بأعماله الفنية.

تعلمت التمثيل وشاركت في أعمال متنوعة

وبالفعل عملت بنصيحة يوسف شاهين وتعلمت التمثيل، وكانت انطلاقتها الحقيقية بعد عام، من مشاركتها فيلم «كلمنى شكرا»، ثم من خلال دورها المميز بمسلسل «دوران شبرا» الذى شاركها ببطولته الفنان هيثم زكي، وساهم نجاحها بالعمل فى ترشيحها لمشاركة العديد من الفنانين فى أفلامهم بالشخصية الشعبية، والتى كان أبرزها فيلم «عبده موتة» مع محمد رمضان، فيلم «سالم أبو أخته» مع محمد رجب، و«القشاش» مع محمد فراج.

ثم قدمت حورية فرغلي عددا من الأعمال الفنية الهامة منها مسلسل «ساحرة الجنوب» والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

ملكة جمال مصر عام 2002

وكانت حورية فرغلي قد توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، وكان آخر ظهور فني لها فى موسم رمضان قبل الماضي، من خلال مسلسل «مملكة الغجر»، وفيلمها السينمائي الأخير «طلق صناعي».

أجرت جراحة ناجحة في أمريكا وعادت أمس

وأجرت حورية فرغلي جراحة مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت خلالها في إصلاح ما تعرضت له سابقًا وحالفها الحظ في المرة الأخيرة، ونجحت العملية ووصلت لنتيجة مرضية لشكل أنفها، وتمكنت من التنفس بشكل طبيعي للغاية.

ووصلت الفنانة حورية فرغلي أمس، إلى مطار القاهرة قادمة من أمريكا بعد نجاح عمليتها الأخيرة، ومن المنتظر أن تعود مرة أخرى في شهر أغسطس، لإجراء عملية أخيرة وليطمئن طبيبها عليها، حسبما أكدت لـ«الوطن».