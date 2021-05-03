طالبوا بإلغاء الشرطة.. القبض على 7 متظاهرين في «أوكلاند» الأمريكية

قالت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» الأمريكية، أمس الأحد، إن ضباط شرطة أوكلاند الأمريكية، واجهوا حوالي 70 متظاهرا مساء أمس الأول السبت، وألقوا القبض على 7 أشخاص خلال احتجاج تحت شعار: «ألغوا الشرطة».

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير، أن بعض الأشخاص ضمن مجموعة تضم حوالي 70 متظاهرا ألقوا زجاجات وعلب معدنية على ضباط الشرطة، وأصابوا اثنين منهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، أشارت الشرطة في بيان، إلى أن الضباط ألقوا القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم في مجموعة جرائم، من بينها الاعتداء على ضابط بسلاح مميت ومقاومة وتعطيل وإعاقة ضابط، مضيفة أنه ليست هناك تقارير عن حدوث أضرار بالممتلكات.

إصابة طفلة «7 سنوات» جراء إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن

وفي سياق آخر، أسفر حادث إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأول السبت، عن إصابة طفلة «7 سنوات».

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الحادث وقع شمال شرق المدينة حيث أصيبت الطفلة في صدرها ونقلت إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، بينما ذكرت والدتها أن الرصاصة لم تصب أعضاء حيوية في جسمها.

وأكدت الشرطة، أن عناصرها يواصلون عمليات البحث عن منفذي إطلاق النار لكنه لم يتم حتى الآن احتجاز أي شخص على خلفية الجريمة.

وأضافت «واشنطن بوست»، أن الحادث وقع في الوقت الذي تحاول فيه أجهزة الأمن الأمريكية خفض عدد جرائم القتل والذي يرتفع للعام الرابع على التوالي.

ومنذ بداية 2021، سجل في واشنطن 64 ضحية جراء عمليات قتل، وهذا المستوى أعلى بنسبة 36% مقارنة مع الفترة ذاتها في 2020.

وقام مسلح بإطلاق النار على 7 أشخاص داخل كازينو أونيدا في «أشوابينون»، إحدى ضواحي جرين باي في الجزء الشرقي من ولاية ويسكونسن الأمريكية، مساء أمس الأول السبت، فيما تم اعتقال المهاجم.

من جانبه، قال المدعي العام في الولاية جوش كول على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن المشهد في «كازينو أونيدا» تم احتواؤه، ولم يعد يشكل تهديدا للمجتمع.