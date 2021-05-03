تجار الملابس قلقون من الحظر: ارتفاع الأسعار نسبياَ بسبب العيد والصيف

سجلت أسعار الملابس الجاهزة ارتفاعاً نسبياً في معظم الأسواق، خلال الأيام القليلة الماضية، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، ونتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على شراء ملابس العيد، بعد حصول شريحة كبيرة منهم على رواتبهم الشهرية، والاستعداد لشراء متطلبات العيد ومنها الملابس الجاهزة.

وشهدت أسواق الملابس، اعتباراً من يوم أمس الأحد، حركة كبيرة في بيع وشراء الملابس الجاهزة في عدة أماكن، نظراً لأن أغلب الشباب يقبلون على شراء ملابس العيد بعد الحصول على الرواتب، وكذلك مع دخول فصل الصيف، الذي يستدعي شراء ملابس جديدة.

ورغم ارتفاع أسعار الملابس بشكل طفيف، بحسب أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة، في مناطق مختلفة، إلا أن هناك عروض كبيرة من الأسواق لجذب مزيد من الزبائن، لبيع أكبر قدر ممكن من الملابس، وتحقيق مكاسب مبكرة تحسباً لفرض الحظر خلال الفترة المقبلة، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال «مصطفى محمد»، صاحب أحد المحلات لبيع الملابس الشبابية: «هذا الصيف سيكون خيراً على الجميع، كون بدايته أعياد للمسلمين والمسيحيين، ولاسيما ان هذا التوقيت جاء بعد الفترة نفسها من العام الماضي، التي كان بها حظر بسبب فيروس كورونا، ولذلك من المتوقع أن يكون الإقبال على سوق الملابس الجاهزة كبيراً».

وأشار «محمد»، الذي يقوم ببيع أغلب الملابس الشبابية من تيشيرتات وبنطلونات جينز، إلى أن هناك إقبال كبير من قبل الشباب على شراء الملابس الصيفية بشكل كبير، معتبراً أن عدم الشراء خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب الحظر، جعل الشباب لم يقوموا بشراء ملابس صيفية كما يعتادون، لافتاً إلى أن هناك توقعات بأن يكون موسم قوي على سوق الملابس الجاهزة خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وفي المقابل شهدت أسواق الملابس الجاهزة في المولات والأسواق المعروفة لدى المهتمين بشراء الملابس، عروضاً كبيرة على الملابس، لتشجيع الشباب على شراء الملابس الصيفية، خاصةً الذين لديهم ولع دائم في شراء التيشيرتات والجينز خلال فترة الصيف، حيث أكد مجموعة من أصحاب المحلات أن الموسم الصيفي بدأ مبكراً، وأنه أفضل بكثير من العام الماضي.

ولكن هناك تخوف كبير من قبل أصحاب المحلات بسبب جائحة كورونا، وما يتداوله الكثير من المواطنين أن يتم فرض حظر على المحلات، خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع إصابات ووفيات كورونا، وعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأشار «محمود عسل»، من اصحاب المحلات في أحد الأسواق الشهيرة، إلى أن هناك مخاوف لدى التجار من أن تفرض الحكومة حظراً على تحركات المواطنين بسبب جائحة كورونا، مما يؤثر كثيراً على سوق الملابس الجاهزة، معرباً عن أمله في ألا يتم اللجوء إلى فرض الحظر، وأن يمضي السوق في انتعاشه بسبب موسم الأعياد.

وأضاف أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار ملابس الشباب بواقع 10% تقريباً، ولكن هذا الارتفاع لا يؤثر كثيراً على حركة البيع في موسم الأعياد، لافتاً إلى أن فترة الأعياد الحالية للمسلمين والمسيحيين انعشت السوق الراكد منذ عام تقريباً، وأن التجار لديهم أمل كبير في أن تستمر هذه الانتعاشة خلال الفترة المقبلة.