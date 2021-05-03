سعر الدولار اليوم الاثنين 3-5-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، 3 مايو الحالي، في عدد من البنوك وشركات الصرافة، وترصد «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تداول قبل تعطيل العمل بالبنوك، إذ تمتد إجازة البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي حتى اليوم، وتستأنف عملها بدءًا من الغد.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 3 مايو الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 3 مايو الحالي، نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل اليورو 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 3 مايو الحالي، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.