أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-5-2021.. المفروم بـ130 والضأن بـ150 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم تباينًا في محلات الجزارة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، إذ تقبل ربات البيوت على شرائها على مدار الشهر تقريبًا لمتابعة ما إذا كانت الأسعار مستقرة أم تغيرت سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

أسعار اللحوم اليوم

وفي تصريح من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قالت إن أسعار اللحوم اليوم سجلت ارتفاعًا طفيفًا تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، بسبب إقبال المواطنين على الشراء، وجاءت أسعار اللحوم الحمراء بكل مشتقاتها وأنواعها على النحو التالي:

سعر اللحم الكندوز

سجل سعر الكيلو جرام من اللحم الكندوز في محال الجزارة بين 150 إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام، أما في المجمعات الاستهلاكية فتراوح سعر الكيلو جرام بين 100 إلى 110 جنيهات.

سعر اللحم الجملي

أما اللحم الجملي فسجل ما بين 95 إلى 120 جنيهًا.

سعر الستيك والبفتيك

وتراوح سعر الكيلو جرام من الستيك والبفتيك ما بين 130 إلى 150 جنيهًا.

سعر الكبدة

ووصل سعر كيلو جرام من الكبدة البلدي إلى 120 جنيهًا، في حين أن سعر المستوردة يصل إلى 90 جنيهًا.

سعر القلب والكلاوي

وتراوح سعر الكيلو جرام من الكلاوي والقلوب ما بين 120 إلى 130 جنيهًا.

سعر لحم الضأن

وسجلت أسعار الكيلو جرام من اللحم الضأن في محلات الجزارة ما بين 120 إلى 150 جنيهًا.

سعر السجق

وسجل سعر الكيلو جرام من السجق البلدي 120 جنيهًا، في حين سجل المستورد ما بين 75 إلى 90 جنيهًا للكيلو جرام الواحد.

سعر اللحم المفروم

وتراوح سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم ما بين 110 إلى 130 جنيهًا، أما في المجمعات الاستهلاكية فيصل سعر الكيلو جرام ما بين 65 إلى 90 جنيهًا.

سعر الموزة الكندوز

وتراوح سعر الموز الكندوز ما بين 130 إلى 150 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ القوات المسلحة

أما عن أسعار اللحوم اليوم بمنافذ القوات المسلحة فجاءت على النحو التالي:

- تراوح سعر الحم البقري الكندوز بين 125 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

- الكبدة البلدي بـ140 جنيهًا.

- الكلاوي والقلب 130 جنيهًا للكيلو.

- السجق البلدي 140 جنيهًا.

- سجل سعر اللحوم المجمدة نحو 60 جنيهًا.

- وجاء سعر المفروم بنحو 55 جنيهًا لكيلو .

- وبلغ سعر السجق نحو 75 جنيهًا.