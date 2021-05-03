سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. استقرار في الأسعار

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 3 مايو، استقرارا في البورصات العالمية وأسواق المال، بسبب إجازة البورصة وأسواق المال، ما انعكس على السوق المحلية، كما واصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثبات ذاته في سعره دون تغيير.

أسعار الذهب اليوم

في إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب قبل شرائه، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 885 و887 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 اليوم بين 774 و776 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 663 و665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين في البورصات العالمية، بين 6192 إلى 6208 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 896.52 جنيه و57.26 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال 784.48 جنيه و50.10 دولار، وعيار 18 سجل 672.40 جنيه و42.94 دولار.

نصائح للمقبلين على شراء وبيع الذهب

وكان رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، قدّم في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عدة نصائح للمواطنين المقبلين على شراء أو بيع الذهب، أهمها الوقوف على أسعار أعيرة الذهب في السوق ومحلات الصاغة، كما شدد على ضرورة أن يكون البائع أو المشتري على عِلم بكمية أو وزن الذهب الذي سيشتريه أو يبيعه قبل الدخول إلى محل المجوهرات.