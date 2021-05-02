لليوم الثالث على التوالي.. استقرار أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم الأحد، الموافق 2 مايو، في البورصات العالمية وأسواق المال، بسبب إجازة البورصة وأسواق المال، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية.

وكانت أسعار المشغولات الذهبية في محال الصاغة، قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية تزامنًا مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على الاستثمار في السندات الدولارية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 885 و887 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 774 و776 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 663 و 665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6192 إلى 6208 جنيهًا.

نصائح للمقبلين على شراء وبيع الذهب

وكان رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية قدم في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عدة نصائح للمواطنين المقبلين على شراء أو بيع الذهب، أهمها ضرورة الوقوف على أسعار أعيرة الذهب في السوق ومحال الصاغة وجميع الأعيرة من خلال النشرات أو مواقع المتخصصة في بورصة الذهب.

وأضاف رئيس شعبة المشغولات الذهبية، عدة نصائح أخرى، أهمها:

- على البائع أو المشتري أن يكون على عِلم بكمية أو وزن الذهب الذي سيشتريه أو يبيعه قبل الدخول إلى محل المجوهرات.

-عند الشراء يجب عليك أن تأخذ فاتورة بالمشغولات الذهبية التي تشتريها.

- في حالة شراء الذهب يفضل عدم شراء الذهب المليء بالفصوص إلا في حالة الذهب اللازورد.