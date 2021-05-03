«التغذية الإكلينيكية» تحذر من الأسماك المملحة في رمضان: خطر مع «الحر»

قالت الدكتورة فاطمة عبدالمطلب استشاري الباطنة العامة والتغذية ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إنّ عادات المصريين في شم النسيم بها أشياء مفيدة وصحية مرتفعة للغاية، لكن يجب الحذر من الأسماك المملحة والترمس والبصل الأخضر والحمص، مشددة على تناول هذه الأكلات باعتدال، لأنه حتى لو كانت هذه الأشياء مفيدة فالكميات الكبيرة منها تعطي الجسم سعرات حرارية كثيرة جدا، وزيادة الوزن غير مطلوبة، خاصة مع قلة الحركة هذه الفترة وقلة الحرق.

وشرحت استشاري الباطنة العامة والتغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه يجب تقليل تناول الأسماك المملحة في شهر رمضان، حيث تزيد العطش وتسبب خطورة كبيرة، ومن الخطأ تناول الأسماك المملحة مع الطقس الحار والصيام.

وأضافت عبدالمطلب، أنّ الجسم يحتاج إلى ملعقة ملح صغيرة باليوم الواحد فقط، والأسماك المملحة تعطي الجسم كميات كبيرة من الملح، ما يزيد ضغط الدم ويتسبب في مشكلات كثيرة أخرى، مشيرة إلى أنّ تناول البيض في أعياد شم النسيم من الأشياء المفيدة، لما يحوي من بروتين عالي ومفيد للعضلات وبناء الجسم، وفيتامين د، لكن لا نزيد منه أيضا، وغير مطلوب التلوين بألوان صناعية، بل يجب أن تكون الألوان طبيعية.

وأكدت استشاري الباطنة العامة والتغذية، أنّ الترمس والحمص من الأشياء الغنية جدا بالزنك، وهذا أمر مفيد في أوقات مثل الوقت الحالي مع جائحة كورونا، لما تحويه من ألياف، ولكن يجب الاعتدال في تناولها، مشيرة إلى أنّ تناول البصل الأخضر أو العادي الأبيض يقوي المناعة ويحمي الأجسام من العدوى، إضافة للألياف الغذائية الموجودة به، لكن يجب الحذر من زيادة تناوله لمرضى التجلط أو من يتناول أدوية للسيولة لأنه قد يزيد من السيولة.