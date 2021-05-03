«الأرصاد» تحذر من طقس يوم شم النسيم: شديد الحرارة والقاهرة 39 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، وذلك خلال بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث ذكرت أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الاثنين، الموافق يوم الاحتفال بشم النسيم، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع حدوث مزيد من الارتفاع لتصل درجة الحرارة إلى 41 درجة يوم الأربعاء القادم، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، ثم يليه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ولكن ليس بشكل كبير، ليظل الطقس حارا على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها «سنوافيكم بكل ماهو جديد في الحالة الجوية لكن دائما حال ثبوت الخرائط.. دمتم بخير».

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، فإن القاهرة العظمى تسجل 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.