بعد غلق محور الفردوس وكوبري الدويقة.. تعرف على الطرق البديلة

تتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة السير، وذلك تزامناً مع الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بتنفيذ كوبري لعبور المشاة بمحور الفردوس المستحدث فيما بعد مساكن عزبة مبارك بمنطقة منشأة ناصر، اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الاثنين الموافق 3/5/2021 حتى الساعة 6 صباح نفس اليوم، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

غلق مطلع محور الفردوس المستحدث بمحور المشير الغربي «أبو زيد خضر» في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة الجديدة بعدم الدخول يميناً اتجاه محور الفردوس المستحدث.

غلق مطلع كوبري الدويقة من ميدان قنصوة، مع تحويل حركة المركبات اتجاه شارع بن أحمد إينال اتجاه محور الأوتوستراد.

غلق مطلع الفردوس المستحدث من طريق الأوتوستراد في القادم من مناطق الملك خالد.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.