المرور على 137 منشأة طبية وتحرير 20 محضرا لصيدليات مخالفة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:54 م | الأحد 02 مايو 2021
صيدلية
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 137 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، وأضاف أنه تم تحرير 20 محضر، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير، ووجود أدوية خاصة بوزارة الصحة، والتأمين الصحي، ووجود أدوية مجهولة المصدر)، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها ، قالت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن الحملات اسفرت عن تحرير 20 محضر لصيدليات مخالفة مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشأت الطبية والصيدلية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.
وتلقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، في إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم.
ناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
دعا المحافظ جميع المواطنين الي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.