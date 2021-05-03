الإسكان: 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في الفيوم والفيوم الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الفيوم، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن، بلغت 4.306 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينة الفيوم الجديدة.

الجزار: تنفيذ 6945 وحدة سكنية بالفيوم من 2014 حتى الآن.. وتم وجارٍ تطوير 24 قرية وجار رفع كفاءة مجازر (قلمشاة – الفيوم بالغرب)

وأوضح وزير الإسكان، أنّ إجمالي عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الفيوم من 2014 وحتى الآن، بلغ 6945 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع تحسين بيئة السكن، وغيرهما، وجارٍ تنفيذ مشروعات رفع كفاءة مجازر (قلمشاة – الفيوم بالغرب)، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر.

وأشار الوزير إلى أنّه تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، و11 مشروعا للصرف الصحي، منها محطة صرف صحي الدمشقيين، ومحطة معالجة أبوشنب، وتم وجارٍ تطوير 24 قرية بمحافظة الفيوم، بجانب مشروعات الطرق بإجمالي أطوال 25.2 كم.

وفى مدينة الفيوم الجديدة، قال الدكتور عاصم الجزار: بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من 2014 حتى الآن بمدينة الفيوم الجديدة، 1.545 مليار جنيه، موزعة كالتالي (340 مليون جنيه بقطاع الإسكان لتنفيذ 1836 وحدة سكنية، 200 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 15 مشروعا خدميا، 280 مليون جنيه في قطاع الطرق، 725 مليون جنيه في قطاع المرافق.