غدا.. بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لشهر مايو

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ستبدأ صباح غدٍ في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الجديدة عن شهر مايو، بعد تأجيل تحصيلها السبت الماضي بسبب إجازات عيد العمال وشم النسيم والتي من المقرر أن تنتهي اليوم.

توزيع إيصالات فواتير استهلاك الكهرباء للمشتركين لإدارات التحصيل

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنه سيتم توزيع إيصالات فواتير استهلاك الكهرباء للمشتركين لإدارات التحصيل بجميع الفروع التابعة لشركات التوزيع مع الساعات الأولى من صباح غدٍ لتوزيعها على إدارات التحصيل التي تقوم بدورها لتسيلمها كعهدة للمحصل لبدء عملية التحصيل من المشتركين في نفس اليوم.

تقسيط المديونية للمشتركين دون فوائد

وأكد المصدر أنه تم توجيه تعليمات إلى كل رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى أنحاء الجمهورية بتقسيط المديونية للمشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا بدون فوائد مع تقدم جميع التسهيلات على المواطنين، خاصة من صغار المشتركين الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

4 مستندات مطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط

وتستعرض «الوطن» المستندات والإجراءات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية وهي..

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

3 إجراءات المطلوبة لجدولة مديونيه الكهرباء على أقساط

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

-يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

برنامج القراءة الموحد ساهم بشكل كبير في انخفاض شكاوى الفواتير

وقال المصدر إنه من حق كل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والذي يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل أي عنصر بشري.