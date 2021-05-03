وزيرة الهجرة تستعرض قصة نجاح مصريين من الدارسين بالخارج عبر «زووم»

تلتقي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غدا مع شابين من المصريين الدارسين بالخارج، عبر تطبيق «زووم»، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة).

وينظم اللقاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في الخارج، وتستعرض السفيرة نبيلة مكرم، خلاله، قصتي نجاح قياديين شابين مصريين بالخارج، وهما مينا حنين بالولايات المتحدة الأمريكية ومارفن إسحق في ألمانيا، ضمن الإستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج.

وأكدت وزارة الهجرة على الشباب الراغب في حضور اللقاء التسجيل لحضور اللقاء مفتوح للجميع، ويتم التسجيل عبر صفحة مركز الهجرة للحوار، وسيتم إرسال رابط الدخول لجميع من قاموا بالتسجيل.

ومينا حنين هو قائد وصانع سياسات مصري يعمل بمجال الخدمة العامة في الولايات المتحدة، وخدم في عدة مناصب بولاية كاليفورنيا، كما عمل في مجلس الشيوخ بالولاية كمساعد سياسي ومحلل ميزانية مالية، وقدم استشارات في السياسات المالية لحاكم كاليفورنيا.

وكان مينا حاصلًا على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا، وزمالة برنامج «كابيتال» الشهيرة في مجال السياسات العامة، وشهادة في السياسات التطبيقية من الجامعة العامة بولاية كاليفورنيا «ساكرامنتو»، ويستعد لدراسة الماجستير في السياسات العامة بجامعة «هارفارد» الخريف المقبل.

والقيادي المصري الثاني، الذي يقدم قصة نجاح رائعة في ألمانيا، هو مارفن إسحاق، وكان مرشحًا للانتخابات البرلمانية المحلية في ولاية «إيشبورن»، وفاز حزبه بـ4 مقاعد، رغم صغر سنه، الذي لا يتجاوز 19 عامًا.

و«مارفن» يدرس الهندسة الصناعية (قسم الهندسة الميكانيكية)، وبدأت مسيرته السياسية مبكرًا حين كان رئيسًا لاتحاد طلاب مدرسته، وألقى خطابًا عقب فوز مدير المدرسة بالانتخابات البرلمانية، لتطلبه عدة أحزاب للانضمام لها ليصبح أحد كوادرها السياسية، وفور اقتراب الانتخابات المحلية، وضع برنامجًا للمنافسة وكان شعار حملته «سياسة من شاب للشباب».