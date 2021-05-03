دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية»، ففي قلب مصر صفحات من تاريخ عريق يسطرها بمهارة شعب عظيم شامخ.

ومنذ بدأت حضارة وادي النيل وهي تدعو في طيات جدران المعابد العظيمة للمحبة والسلام في كل الأرض، فمن قلب الأهرامات وعلى ضفاف النيل العظيم المتربع بين جنبات الوادي الفسيح إلى الكنيسة المصرية الوطنية حافظة الإيمان والأزهر الشريف منارة الإسلام في قلب العروبة، فمصر الشاهد على التاريخ يعيش أهلها في اصطفاف إلى يوم الدين.

وتستمر اللجنة الرئيسة لتقنين أوضاع الكنائس في توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية ترسيخا لمبادئ المواطنة والوحدة الوطنية في دولة 30 يونيو، إذ قننت 53 مبنى وكنيسة في مايو 2018، و120 كنيسة ومبنى في أكتوبر من ذات العام و168 كنيسة ومبنى في ديسمبر 2018 و119 كنيسة ومبنى في يناير من عام 2019 و156 كنيسة ومبنى من مارس في ذات العام و111 كنيسة ومبنى في إبريل 2019 و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر و62 كنيسة ومبنى في شهر أكتوبر و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر أما شهر ديسمبر فقد شهد تقنين 87 كنيسة ومبنى.

وشهد شهر يناير من العام الماضي تقنين 90 كنيسة ومبنى، و82 كنيسة ومبنى في فبراير و74 كنيسة ومبنى في أبريل و70 كنيسة ومبنى في شهر مايو و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر و62 كنيسة ومبنى في ديسمبر، وجرى تقنين 82 كنيسة ومبنى في أبريل من العام الحالي.