تحرير 127 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وتشميع 8 مقاهي وورش مخالفة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التفتيشية التي شنتها الوحدات المحلية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية بشكل عام، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشنت أجهزة المحافظة حملات موسعة بنطاق مدن ومراكز دمياط فارسكور والزرقا وكفر البطيخ وكفر سعد ومدن رأس البر وعزبة البرج والروضة، ما أسفر عن تحرير 127 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، إضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهي بدمياط، وآخر بمدينة كفر البطيخ، ومقهيين بالروضة وورشة بالزرقا، وورشتين أخريين بالحوراني بمركز فارسكور، وذلك لمخالفة مواعيد الغلق.

وفي سياق متصل، شددت محافظ دمياط على استمرار تنفيذ تلك الجهود، وغلق المنتزهات كافة، وحظر أي فعاليات أو تجمعات خلال شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

واتخذت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأصدرت عددا من التوجيهات الخاصة بإدارة أزمة كورونا، لمجابهة الموجة الثالثة للفيروس تمثلت في التالي : -

1- شن حملات مكثفة على المطاعم والكافيتريات والمقاهي بكافة المناطق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

2 - رصد أي مخالفات للقرارات التي أصدرتها الدولة فى هذا الشأن.

3 - التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وتوقيع الغرامات الفورية وغلق المنشآت المخالفة فورًا.

4 - تكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

5 - فض أي تجمعات أو سرادقات.

6 - تكليف الوحدات المحلية بشن حملات بشكل دوري للارتقاء بمنظومة النظافة العامة بكافة المناطق، ومكافحة الحشرات.

اقرأ أيضًا:-

أتم حفظ القرآن في سن الـ11 ويفسر الآيات للأطفال.. قصة أصغر إمام مسجد بدمياط