مدير إسعاف دمياط لـ«الوطن»: 5 إصابات في حادث حريق مصنع دمياط الجديدة

قال الدكتور هيثم المشد، مدير هيئة إسعاف دمياط، لـ «الوطن»، إن عدد الإصابات في حريق مصنع دمياط الجديدة بلغ 5 إصابات جميعهم إصاباتهم بسيطة وتلقوا الرعاية الطبية.

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كان قد نشب حريق بمصنع موبيليا بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وانتقل لمكان الحادث قوات مباحث مدينة دمياط الجديدة، برئاسة المقدم محمد مجاهد، وقوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بعدد من عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي تم السيطرة عليه وإخماده.

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ماس كهربائي كلمة السر

ووفقا لمصدر أمني قال لـ«الوطن»، فإن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي وفق للمعاينة المبدئية، حيث شب الحريق في محتويات المصنع من صالونات وانتريهات حيث يقع المصنع على مساحة 3000 متر شبت النيران في 400 متر، والمصنع مملوك لشركة «أ.ه».

ووفقا لمصدر طبي أكد لـ«الوطن» أنه تم الدفع بـ8 سيارات لموقع الحادث.

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12 مليون جنيه حجم الخسائر

في سياق متصل قال أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة لـ«الوطن»، إن المصنع المشتعل يقع على مساحة 5200 متر، ومملوكا للمدعو «م.ع»، ويعد واحدا من أكبر المصانع بمدينة دمياط الجديدة، وأتت النيران على محتوياته بالكامل حيث تقدر الخسائر بنحو 12 مليونا ولم نعلم بعد سبب الحريق.

ويردف «حفيلة» قائلا: «المصنع يتكون من مبنى و2 عنبر ووقت اشتعال النيران لم يكن متواجد سوى الخفير ولم تكن هناك عمالة كما أن المصنع مرخص».

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