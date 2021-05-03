المطاعم السياحية: زيادة نسب إقبال المواطنين على تناول وجبة الإفطار

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ نسب إقبال الزبائن على تناول وجبات الإفطار بالمطاعم السياحية ارتفعت للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل حاليا أكثر من 30% بالمطاعم المغلقة، موضحا أنّ بعض المطاعم الموجودة بالأماكن المكشوفة وصلت نسب إشغالها خلال وجبة الإفطار بشهر رمضان الحالي لنحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال الزبائن بالمنشآت السياحية والمحددة بنحو 50% من حجم السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة.

وأرجع المصري في تصريح لـ«الوطن»، ارتفاع نسب الإشغال حاليا بالمطاعم والمنشآت السياحية إلي زيادة العزومات والخروجات بعد انتهاء الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، موضحا أنّه رغم التحسن في نسب توافد المواطنين لتناول وجبة الإفطار بالمطاعم السياحية، إلا أنّ نسب إقبالهم على تناول السحور تكاد تكون معدومة بسبب مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية التي تحل قبل موعد أذان الفجر بنحو 3 ساعات، وهو ما لا يناسب مواعيد تناول الأسر المصرية للسحور.

إجراءات مشددة

واعترف المصري بأنّ ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا، قد يتسبب في اتخاذ الحكومة إجراءات مشددة لوقف انتشار الفيروس، معربا عن تخوفه من احتمالية لجوء اللجنة الوزارية المصرية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقليل مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية خلال فترة العيد أو قصر خدماتها خلال فترة الأعياد التي تتسم بالزحام والتكدس، على تقديم خدمتي الديلفري والتيك اواي، ما يعرض المطاعم والمنشآت السياحية لخسائر مالية كبيرة، مشددا على ضرورة التزام المنشآت والمطاعم السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل خلال الفترة المقبلة.

مطاعم الصعيد

وأوضح المصري أنّ هناك العديد من المطاعم والمنشآت السياحية خاصة الموجودة بمنطقة جنوب الصعيد، أغلقت أبوابها خلال شهر رمضان لضعف نسب إقبال المواطنين على تناول وجبات الإفطار والسحور بها، وعدم كفاية الإيرادات المحققة لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية، موضحا أنّ الغرفة تحاول مساعدة المنشآت من خلال إعفائها من دفع بعض الرسوم والاشتراكات الخاصة بالغرفة.