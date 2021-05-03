أسعار علب الكحك المشكل في أشهر محال الحلويات.. تبدأ من 112.5 جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، الذي يتزامن مع إقبال المصريين على شراء كحك العيد والبسكويت والبيتي فور والغُريِّبة والسابليه، والذي يُعد من السمات المميزة للاحتفال بالعيد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط أسعار علب الكحك الجاهزة والمشكلة في أشهر محال الحلويات على النحو التالي:

أسعار علب الكحك في إيتوال

- علبة ميكس 59 قطعة (كيلو): 125 جنيهًا.

- علبة ميكس 90 قطعة (كيلو ونصف): 190 جنيهًا.

- علبة ميكس 121 قطعة (2 كيلو): 250 جنيهًا.

- علبة ميكس 180 قطعة (3 كيلو): 390 جنيهًا.

- علبة ميكس 242 قطعة (4 كيلو): 520 جنيهًا.

- علبة صاج إيتوال 151 قطعة: 550 جنيهًا.

- علبة خشب 250 قطعة: 850 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في تسيباس

- علبة ميكس 4 باكيت: 165 جنيهًا.

- علبة ميكس 6 باكيت: 260 جنيهًا.

- علبة ميكس 8 باكيت: 350 جنيهًا.

- علبة ميكس 10 باكيت: 420 جنيهًا.

- علبة ميكس 12 باكيت: 520 جنيهًا.

- علبة فاخر صغير: 640 جنيهًا.

- علبة فاخر وسط: 900 جنيه.

- علبة فاخر كبير: 1150 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في العبد

- علبة مشكل كيلو: 125 جنيهًا.

- علبة مشكل كيلو ونصف: 190 جنيهًا.

- علبة مشكل 2 كيلو: 250 جنيهًا.

- علبة مشكل 3 كيلو: 400 جنيه.

- علبة مشكل 4 كيلو: 550 جنيهًا.

- علبة مشكل 2.25 كيلو: 750 جنيهًا.

- علبة مشكل 6 كيلو: 980 جنيهًا.

- علبة مشكل صفيح: 625 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في قويدر

- علبة كحك مشكل كيلو: 130 جنيهًا.

- علبة كحك مشكل كيلو ونصف: 215 جنيهًا.

- علبة كحك مشكل 2 كيلو: 285 جنيهًا.

- علبة لوكس كحك مشكل: 385 جنيهًا.

- علبة سوبر لوكس كحك مشكل: 585 جنيهًا.

- علبة رويال كوين كحك: 785 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في مونجيني

- علبة كحك مشكل مدور كيلو: 150 جنيهًا.

- علبة كحك 2 دور: 600 جنيه.

أسعار علب الكحك في ساليه سكريه

- علبة 2 كيلو: 280 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو: 580 جنيها.

- علبة 6 كيلو: 900 جنيه.

أسعار علب الكحك في نولا

- علبة ميكس كيلو: 170 جنيهًا.

- علبة ميكس 2 كيلو: 320 جنيهًا.

- علبة ميكس 3 كيلو: 485 جنيهًا.

- علبة ميكس 4 كيلو: 880 جنيهًا.

- علبة ميكس 4 كيلو VIP: بـ1050 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في إكسيبشن

- علبة كحك معدن مشكل: 245 جنيهًا.

- علبة اسبيشيال 7 درج: 590 جنيهًا.

- علبة اسبيشيال 9 درج: 750 جنيهًا.

- علبة اسبيشيال 12 درج: 1100 جنيه.

- علبة أرابيسك 8 درج: 775 جنيهًا.

- علبة أرابيسك 10 درج: 1100 جنيه.

- علبة لوكس 6 درج: 290 جنيهًا.

- علبة لوكس 8 درج: 465 جنيهًا.

علبة لوكس 10 درج: 580 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في سيموندس

- علبة كحك سواريه كيلو: 250 جنيهًا.

- علبة كحك 2 كيلو: 280 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو كحك مخصوص: 350 جنيهًا.

- علبة كحك 3 كيلو: 425 جنيهًا.

- علبة 3 كيلو كحك مخصوص: 550 جنيهًا.

- علبة فواخر: 675 جنيهًا.

- علبة صاج مخصوص: 750 جنيهًا.

- علبة أرابيسك مخصوص: 1000 جنيه.

أسعار علب الكحك في سرايا

- علبة كحك سادة صغير: 135 جنيهًا.

- علبة كحك سادة كبير: 195 جنيهًا.

- علبة كحك ملبن صغير: 145 جنيهًا.

- علبة كحك فاميلي صغير: 800 جنيه.

- علبة كحك فاميلي وسط: 1200 جنيه.

- علبة كحك فاميلي كبير: 1700 جنيه.

أسعار علب الكحك في ديوكس

- علبة كحك مشكل كيلو: 190 جنيهًا.

- علبة كحك مشكل 2 كيلو: 350 جنيهًا.

- علبة كحك مشكل 3 كيلو: 500 جنيه.

- علبة كحك مشكل 4 كيلو: 750 جنيهًا.

- علبة كحك VIP وسط مشكل: 950 جنيهًا.

- علبة كحك VIP كبيرة مشكل: 1300 جنيه.

أسعار علب الكحك في توينكي

- علبة كحك 2 كيلو: 275 جنيهًا.

- علبة كحك 4 كيلو: 550 جنيهًا.

- علبة كحك 5 كيلو: 650 جنيهًا.

- علبة كحك 7 كيلو: 750 جنيهًا.

- عبلة مشكل كيلو: 145 جنيهًا.

- علبة مشكل كيلو: 112.5 جنيه.

- عبلة مشكل كيلو ونصف: 170 جنيهًا.

- علبة مشكل 2 كيلو: 225 جنيهًا.

- علبة مشكل 3 كيلو: 387.5 جنيهًا.

- علبة مشكل 4 كيلو: 485 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في لارين دوريه

- علبة كحك مشكل كيلو ونصف: 170 جنيهًا.

- علبة كحك مشكل 3 كيلو: 350 جنيهًا.

أسعار علب الكحك في زانوبيا

- علبة مشكل لوكس حوالي ( 1600 جرام صافي): 275 جنيهًا.

- علبة مشكل سوبر حوالي (2500 جرام صافي): 390 جنيهًا.

- فاميلي بوكس خشب حوالي ( 3000 جرام صافي): 620 جنيهًا.