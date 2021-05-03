زوزو نبيل.. شهرزاد الفن المصري (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «زوزو نبيل.. شهرزاد الفن المصري»، وفي مثل هذا اليوم من عام 1996م سكت صوت شهرزاد عن الكلام المباح ورحل عن دنيانا بعد تاريخ طويل من العطاء الفنانة زوزو نبيل.

زوزو نبيل ولدن في محافظة المنوفية عام 1918

وُلدت زينب حسين الشهيرة بزوزو نبيل في محافظة المنوفية عام 1918م وظهرت علامات الموهبة عليها وهي في سن صغيرة، فتركت المدرسة وانضمت إلى فرقة مختار عثمان بعدما عُرض عليها العمل معه في فرقته مقابل راتب قدره 6 جنيهات شهريًا.

«ألف ليلة وليلة» ارتبطت في ذاكرة الملايين بشهر رمضان

وعملت زوزو نبيل بعدها في المسرح والسينما ثم انضمت إلى فرقة مسرح رمسيس مع الفنان يوسف وهبي وعملت بعدها في المسرح القومي، وعُرفت بصوت الرخيم الجميل فبرزت في الإذاعة واشتهرت مع المخرج محمد محمود شعبان في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، حيث ارتبط صوتها بموسيقى هذا المسلسل وانتقلت معه بصوتها إلى التلفزيون لتبدع مع شريهان في حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة التي ارتبطت في ذاكرة الملايين بشهر رمضان.

وبدأت العمل السينمائي مع المخرج كمال سليم الذي اختارها لتشارك في بطولة فيلمه «وراء الستار» كما شاركت في أفلام لواحظ وأنا حرة والخرساء ورابعة العدوية والجبان والحب، وكان أخر أعمالها أنها شاركت في الفيلم الكوميدي رجل مهم جدا الذي عُرض عام 1996م من بطولة فاروق الفيشاوي ومعالي زايد، لكنها فارقت الحياة قبل عرض الفيلم بنحو 5 أشهر، لترحل شهرزاد الفن المصري.