«إسكان النواب»: اشتراطات البناء الجديدة تقضي على فوضى العشوائيات

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التى شرعت الحكومة فى تنفيذها خلال الساعات القليلة الماضية، بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 مدينة ومركزًا وحيًا في نطاق المحافظات، تأتي محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، كما تهدف للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له اليوم، أن الاشتراطات الجديدة للبناء سيبدأ تطبيقها في باقي المدن بدايةً من 1 يوليو 2021، موضحًا أن فلسفة الاشتراطات الجديدة قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت تتسم بالصرامة فى القضاء على ظاهرة التراخيص غير المدروسة وعشوائية البناء، حيث تحظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن المنظومة الجديدة تشترط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، إضافة إلى أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق، وعدم البناء بطريقة عشوائية.

وأعلنت الحكومة تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، بدءً من يوم 1 مايو، وتطبيق منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي اختيرت للتطبيق التجريبي لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.