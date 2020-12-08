ضاحي: منظومة البناء الجديدة تنتج عمرانا منضبطا وتعيد الشكل الحضاري

التقى وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحى النقيب العام لمهندسي مصر، بالدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأشار نقيب المهندسين، بحسب بيان للنقابة، إلى أهمية إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة، لتحقيق الانضباط العمراني.

ولفت ضاحي، إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في استعادة الشكل الحضاري لمباني مصر، وفي الوقت ذاته تيسر على المواطنين استخراج تراخيص البناء.

وأضاف أن نقابة المهندسين على استعداد تام للتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، في إصدار هذه المنظومة، التي ستسهم في ضبط العمران المصري، وتساعد بقوة في استكمال مسيرة النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا.

وأشار ضاحي، إلى أن الإجتماع الموسع الذي ضم قيادات الوزارتين، كان موفقا ساده روح الوفاق والتعاون من أجل مساندة الدولة المصرية، في إرساء ضوابط ومعايير تعود بالنفع على الدولة والمواطن بحسب تعبيره.

كما ناقش الاجتماع، الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر، لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحا أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصري.

وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية وفقاً اللوائح والقوانين التي تنظمها النقابة مع وضع القواعد المنظمة بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

وقال اللواء محمود شعراوي: تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وضم وفد النقابة، المهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والمهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة، والدكتور هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الإسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس نقابة مهندسي المنوفية.