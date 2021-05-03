البابا يقضي شم النسيم بدير السريان ويشارك أعضاء المجمع المقدس الإفطار

استضاف دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون صباح اليوم، مائدة الإفطار التي جمعت البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعدد من المطارنة والأساقفة، وذلك عقب انتهاء القداس الإلهي الذي شهد إضافة خميرة الميرون لزيتي الميرون والغاليلاون الجديدين.

وألقى البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا للبابا وأعضاء المجمع المقدس في شم النسيم.

وكان البابا صلى صباح اليوم قداس اليوم التالي لعيد القيامة المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي جرى في نهايته طقس إضافة خميرة الميرون إلى زيت الميرون الذي تم إعداده يومي 10 و11 مارس الماضي، بواسطة البابا والمجمع المقدس.

شارك في الصلوات من أعضاء المجمع المقدس، وهم: الأنبا ويصا مطران البلينا والأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس، الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس، الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا.

وشارك أيضا: الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا دودماديوس أسقف 6 أكتوبر والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري الشهيد بقطر بالخطاطبة والقديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والأنبا فام أسقف شرق المنيا والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا والأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية.