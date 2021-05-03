أماكن خروج في شم النسيم 2021.. كافيهات ومولات وشوارع تراثية

يبحث الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، عن أماكن خروج في شم النسيم 2021، على الرغم من قرارات الحكومة الصارمة بغلق كافة الحدائث والمتنزهات العامة في كافة المحافظات منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد وتزامنا مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وبعد قيام المحافظون بغمر الحدائق العامنة المفتوحة بالمياه لمنع تواجد المواطنين، فضلاً عن غلق الشواطئ في كافة المحافظات وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليق لافتات عليها وتكثيف المرور من المحليات والشرطة.

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أماكن خروج في شم النسيم 2021.. الحدائق العامة مغلقة

وأغلقت الحكومة الحدائق العامة والمتنزهات العامة، كما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غلق حديقتي الأورمان والحيوان والتي كانتا من أهم أماكن خروج في شم النسيم 2021، فضلاً عن غلق المتنزهات العامة وأماكن تجمع المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، وقامت محافظة القاهرة بغلق جميع الأماكن العامة من حدائق ومتنزهات، فضلاً عن قيام محافظة الجيزة بغلق الحدائق العامة وتنفيذ حملات مكثفة للتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

أماكن خروج في شم النسيم 2021.. غمر حدائق المحافظات بالمياه

فيما أعلن المحافظون بمختلف المحافظات غمر الحدائق العامة والمفتوحة والمتنزهات بالمياه لعدم تجمع المواطنين، حيث أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، غمر الحدائق بالمياه وإغلاق حديقة صنعاء بكفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوه، والتي كانت ضمن أجمل أماكن خروج في شم النسيم 2021 ، بينما جرى إغلاق حديقة الأزهر بالقاهرة وقرية« فجنون»، وبرج القاهرة والتي كانت ضمن أفضل أماكن خروج في شم النسيم 2021.

أماكن خروج في شم النسيم 2021.. غلق الشواطئ

بينما قرر المحافظون في المحافظات الساحلية، غلق جميع الشواطئ والمصايف أمام الزوار منعا لانتشار فيروس كورونا، حيث تعد الشواطئ والمصايف، من أجمل أماكن خروج في شم النسيم 2021، فقرر محافظ كفر الشيخ، إغلاق شواطئ مصيف بلطيم الـ6 ووضع لافتات تحذيرية ، فضلاً عن شن حملات مكثفة بالتنسيق مع الشرطة على الشواطئ لمنع اقتراب الاهالي، فيما قرر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، غلق كافة الشواطئ أمام المواطنين منعا لانتشار فيروس كورونا، كما قرر تنفيذ حملات على الكورنيش وأماكن التجمعات لمنعها.

فيما قررت محافظة مطروح غلق شواطئها، كما قررت تنفيذ حملات مكثفة لمنع تجمع المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أغلقت شواطئ الغردقة وشرم الشيخ المفتوحة وجرى التنبيه بمنع النتجمعات، وجرى التنبيه على أصحاب المنتجعات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أماكن خروج في شم النسيم 2021.. كافيهات بضوابط

بينما تظل الكافيهات والمقاهي والمولات، هي المخرج الوحيد للمواطنين ضمن أماكن خروج في شم النسيم 2021، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتنفيذ حملات للتاكد من انضباط أصحابها والالتزام بالأعداد المقررة ، حيث أعلن المحافظون تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الشرطة لمنع الشيشة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المقاهي والكافيهات، بينما تظل الشوارع التراثية والأثرية كالحسين والمعز وغيرهما مفتوحة وهي ضمن أفضل أماكن خروج في شم النسيم 2021 مع الالتزام بالضوابط.