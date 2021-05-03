كورنيش النيل بدون مواطنين في شم النسيم 2021 بقنا (صور)

خلا كورنيش النيل في مدينة قنا، أكبر المنتزهات المفتوحة أمام أبناء محافظة قنا، من المواطنين اليوم الاثنين، تزامناً مع عيد شم النسيم، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، للوقاية من فيروس كورونا.

وأجرى أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، جولة للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل بمدينة قنا، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام، حيث تفقد كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا، وتأكد من غلق مداخل الحدائق والكورنيش تماماً.

وفي وقت سابق من مساء أمس، تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الحدائق وكورنيش النيل بمدينة قما، وشدد على عدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق خلال احتفالات شم النسيم، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ الإجراءات واتباع جميع التعليمات والإرشادات، للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد وجه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، مع غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل، ووقف جميع الرحلات النيلية بالكامل اليوم، احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد «الداودي» أن تلك القرارات جاءت تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى الحدائق العامة لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.