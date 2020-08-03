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استمرار غلق كورنيش النيل في رابع أيام عيد الأضحى بقنا

كتب:

رجب آدم
05:13 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
كورنيش النيل

كورنيش النيل

قام حازم عمر نائب محافظ قنا، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، بجولة ميدانية لكورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمتنزهات، والتأكيد على استمرار غلقها خلال إجازة عيد الأضحى للمحافظة على معدل تراجع الإصابات بفيروس كورونا.

وناشد نائب المحافظ الأهالي بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظًا على سلامتهم. 

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