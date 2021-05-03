تفاصيل مقتل «لواء» على المعاش لسرقة 100 ألف جنيه: «4 خنقوه ببلوفر»

خطة محكمة وضعتها خادمتان بالاتفاق مع شاب وفتاة لسرقة «لواء» على المعاش بمنطقة الساحل بالقاهرة، حيث تبين أن إحداهن استعانت بشقيقها، فيما استعانت الأخرى بصديقتها، وذلك لتنفيذ الجريمة وكتم أنفاس الضحية حتى فارق الحياة، واستولوا على مبلغ 100 ألف جنيه.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات، وأجرت معاينة تصويرية لمكان الجريمة، ومثل كل متهم دوره في الواقعة، ومن ثم قررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

حارس العقار: «الباشا اتقتل»

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء الماضي، عندما ورد بلاغ من سكان عقار سكني بمنطقة الساحل، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة الساحل، وتمكن من فتح باب الشقة بعد الحصول على إذن النيابة العامة، وفور دخول الشقة عثر أفراد الفريق على جثة رجل في العقد السابع من عمره ملقى على وجهه في الصالة، وتبين أنه لواء على المعاش، حيث قال حارس العقار للمباحث: «الباشا اتقتل».

الجناة كتموا أنفاسه لسرقته

بينما كانت قوات الشرطة تعاين مسرح الجريمة، وبصحبتها فريق من المعمل الجنائي الذي كان يقوم برفع البصمات، حضرت النيابة العامة إلى مكان الشقة، وبدأ محقق النيابة في إجراء معاينة ومناظرة للجثة، حيث ذكر في تقريره أن الجناة أكثر من شخص، بعد أن تبين أن هناك بواقي طعام وشراب لـ3 أشخاص أو 4، كما أن دخول الشقة كان بطريقة مشروعة، لعدم وجود آثار عنف على الباب، وتبين اختفاء مبلغ مالي، ما يشير إلى أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وسجل محقق النيابة أيضًا أن الضحية تشاجر مع الجناة، وأنهم شلوا حركته وكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى عدم وجود أي آثار ضرب أو طعن في جسد الضحية.

وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار الجناة.

خادمتان وراء الواقعة

وفي الوقت الذي كان محقق النيابة والمعمل الجنائي يعاينان مسرح الجريمة، كان هناك فريق من المباحث يقوم بتفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود وحارس العقار، والذي أكد أن المجنى عليه يقيم بمفرده، وأنه «لواء» على المعاش، ولديه خادمتين اختفيتا في وقت الجريمة.

وبالفحص تبين أن الخادمتين صعدتا إلى الشقة بصحبة شاب وفتاة أخرى، في وقت تنفيذ الجريمة، وانتظروا دقائق، ثم غادروا الشقة واختفوا بعد ذلك.

وتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين ومناقشتهم حول ما أسفرت عنه التحريات وتفريغ الكاميرات، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الأربعة، وتبين أن خادمتين إحدهن استعانت بشقيقها والأخرى بصديقتها، وأن الجناة كتموا أنفاس الضحية بـ«بلوفر»، واستولوا على 100 ألف جنيه، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.