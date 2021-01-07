كشف سر العثور على عظام آدمية ببولاق.. طبيب استعملها وخادمة ألقتها بالشارع

«3 كاميرات مراقبة» قادت رجال المباحث لكشف لغز عظام آدمية داخل صندوق قمامة في منطقة بولاق الدكرور، جرى العثور عليها على بعد 200 متر من واقعة جريمة قتل مدرسة على يد زوجها بسبب شكه في سلوكها يوم الأحد الماضي.

التحريات أكدت حينها أن المتهم بذبح زوجته في الشارع مثل بجثتها وانتظر بجوارها، وهو يشعل سيجارة حتى ألقت الشرطة عليه.

وبعد مرور 48 ساعة ظهرت هياكل عظمية داخل صندوق قمامة في نفس المنطقة على بعد أمتار من مسرح الجريمة.

انتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة.

المباحث تعاين مسرح الجريمة وتفرغ الكاميرات

انتشرت قوات الأمن في محيط الواقعة، وكان بصحبة فريق المباحث الذي يترأسه العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أفراد المعمل الجنائي والطب الشرعي، وجرى فحص الهياكل العظمية وحضر محقق النيابة وقرر عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وكانت النيابة تتخذ الإجراءات بشأن الواقعة، كان هناك فريق من المباحث تحت قيادة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، يعمل على تفريغ الكاميرات لفحصها وبيان عما إذا كانت التقطت صورا لأحد الأشخاص أثناء إلقاء تلك الهياكل.

وفحصت القوات 3 كاميرات في محيط الواقعة، وتبين أن سيدة في العقد الثالث من عمرها كانت تحمل تلك العظام وألقت بها في صندوق القمامة.

رحلة بحث 120 دقيقة كشفت اللغز

وبدأت القوات في تتبع خط سير السيدة المشتبه فيها من خلال مراجعة الكاميرات واستمر ذلك قرابة 120 دقيقة، حتى توصلت إلى الشقة التي جرت منها السيدة.

جرى استئذان النيابة العامة لتفتيش الشقة، وبدأت القوات تحت قيادة العقيد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور في مناقشة صاحبة الشقة.

وتبين أن الشقة مملوكة لطبيب بشري، وأن السيدة التي ألقت الهياكل تعمل خادمة لدى زوجة الطبيب، الذي توفي منذ قرابة شهرين، وأثناء قيام الخادمة بتنظيف غرفته عثرت على تلك الهياكل.

وجاء في محضر الشرطة، أن الزوجة أكدت أن الهيكل العظمي كان متواجدا في المنزل، لأن زوجها كان يعمل طبيبا ويجري أبحاثا عليه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.