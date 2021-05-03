تعرف على ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم: اثنان من نجوم الكرة

يستضيف برنامج العرافة تقديم بسمة وهبة كل من كابتن إبراهيم سعيد، وكابتن شادي محمد، وذلك على شاشة قناة «المحور» في حدود الساعة 7.30 مساء اليوم.

ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم اثنين من نجوم الكرة

وتواجه بسمة وهبة في برنامج العرافة ضيوفها كل من كابتن إبراهيم سعيد وشادي محمد بكثير من الأسرار ولأزمات التي عاشوها في حياتهم الشخصية والرياضية، ومواجهتهما للعرافة التي تزيح الستار عن كثير من الأمور الغامضة بالنسبة لهما.

وفي الحلقات السابقة لبرنامج العرافة مع بسمة وهبة استضافت عدد من مشاهير الفن والإعلام والرياضة منهم المخرج محمد سامي، الملحن حلمي بكر، الملحن عمرو مصطفى، الفنان إيمان البحر درويش، ريم البارودي، سعد الصغير، شمس الكويتية، كابتن شريف إكرامي، كابتن محمود كهربا.

ويعتمد برنامج العرافة للمذيعة بسمة وهبة على عدد من الفقرات التي تواجه بها من خلالها ضيوفها بالخطايا التي في حياتهم وعن الأزمات والمشاكل التي يقعون فيها أويتسببون فيها لغيرهم ولمن حولهم.

أما الفقرة الرئيسية تعتمد على ظهور العرافة وهي شخصية امرأة مجهولة تتحدث دون أن يراها الضيف وتواجهه بأسرار لا يعرفها أحد وتكشف غموض بعض الأزمات بشكل يجعل الضيوف في بعض الأحيان ينفعلون عليها ومنهم من تبدو الصدمة على وجهه ومنهم من يحاول الإجابة بدبلوماسية شديدة حتى لا يخسر أحد من زملاءه أو أصدقاءه.