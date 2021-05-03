مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالدقهلية

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون في محافظة الدقهلية، قبل قليل، في حادث تصادم بين سيارتين بالمواجهة، على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، مما تسبب في وفاة أحد الأشخاص وإصابة اثنين من أصدقائه ونجل أحدهما، فيما فر قائد السيارة الثانية من المكان تاركاً سيارته في موقع الحادث، أمام قرية «الرزقة»، بدائرة مركز بلقاس.

وأمرت النيابة العامة بتسليم جثة العامل المتوفي إلى ذويه، بعد أن أكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وتكثف مباحث بلقاس من تحرياتها للوصول إلى قائد السيارة الهارب.

مستشفى بلقاس يستقبل جثة و3 مصابين أحدهم حالته خطيرة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، باستقبال جثة و3 مصابين إدعاء حادث طريق، وهم: «عبد الشكور مسعد عبد الشكور»، 50 سنة، عامل، ومقيم بقرية «الخيارية»، دائرة مركز المنصورة، جثة هامدة، و«السيد حسن أحمد»، 59 سنة، ميكانيكي، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد أحمد النبوي»، 55 سنة، عامل، مصاباً بكسر في قاع الجمجمة، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، ونجله «أحمد محمد أحمد النبوي»، 15 سنة، طالب، مصاباً بجروح قطعية في الوجه، وجميعهم يقيمون بقرية «ميت عنتر»، بدائرة مركز طلخا.

تصادم سيارتين بالمواجهة علي طريق جمصة

انتقل ضباط مركز بلقاس إلي المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة الأول السيارة رقم «د ط أ 3087»، ملاكي، على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، وبرفقته المصابين، وأمام قرية «الرزقة» دائرة مركز بلقاس، اصطدمت بهم بالمواجهة السيارة رقم «ط د أ 9536»، سوزوكي، فر قائدها هارباً، تاركاً السيارة في موقع الحادث، الذي أدى إلى حدوث وفاة قائد السيارة الملاكي وإصابة مرافقيه.

وبسؤال المصابين، ونجل المتوفي المدعو «خالد عبد الشكور مسعد عبد الشكور»، 27 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، أيدوا مضمون الفحص.

لا توجد شبهة جنائية

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة كسر بقاع الجمجمة وعظام الوجه ونزيف من الأذن والأنف، ولا توجد شبهة جنائية، ويجري تكثيف الجهود لضبط قائد السيارة الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9251 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة، قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بدفن جثة المتوفي، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم تسليم الجثمان إلى ذويه.