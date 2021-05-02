إصابة سودانيين اثنين في حادث تصادم سيارتي نقل ودفع رباعي بأسيوط

أصيب شخصان من دولة السودان الشقيقة، في حادث تصادم وقع فجر اليوم الأحد، بين سيارتي نقل وأخرى دفع رباعي عند بوابة كارتة البحر الأحمر، بطريق أسيوط البحر الأحمر في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورقسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم عند بوابة كارتة البحر الأحمر بطريق أسيوط البحر الأحمر دائرة القسم ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى دفع رباعى رقم (2291 ص و ع)، ببوابة كارتة البحر الأحمر.

نجم عن الحادث إصابة كلا من (فؤاد عبدالسلام) 23 سنة من السودان، و(محمد إسماعيل بن عوف حسين)، 29 سنة من السودان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.