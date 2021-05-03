محافظ الجيزة يتابع قرارات غلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية اليوم الاثنين، لمتابعة سريان قرارغلق الحدائق والمتنزهات، لمنع تجمعات المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

متابعة محيط حدائق الحيوان والأورمان

وتفقد محافظ الجيزة، خلال الجولة التي بدأها صباح اليوم، محيط حدائق الأورمان والحيوان بالجيزة، وحديقة سفاري بارك بمنطقة إمبابة، وعدداً من المتنزهات بأنحاء مختلفة من المحافظة.

التأكد من استمرارالغلق ورصد المحال العامة والمقاهى المخالفة

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة على مدار اليوم، للتأكد من استمرارالغلق، ورصد المحال العامة والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية.

أجهزة الدولة حريصة على صحة المواطنيين

وأهاب محافظ الجيزة بالمواطنين الالتزام بالاحتفال بأعياد الربيع في المنازل، حفاظاً على سلامتهم، والبعد عن التجمعات، ومراعاة الاشتراطات الصحية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكداً حرص الدولة وأجهزتها المختلفة على الحفاظ على صحة المواطنين، من خلال اتخاذ هذه الإجراءات لمنع انتشارفيروس كورونا خلال فترة الأعياد.

يذكر أن محافظ الجيزة قد أصدر قراراً بغلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمه والحدائق والمتنزهات العامه بنطاق محافظه الجيزة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينه الجيزة، والمشرف على الأحياء، وأيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة، ورؤساء أحياء الدقي وجنوب الجيزة والعجوزة.