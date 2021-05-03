محافظ أسيوط يجتمع بمديري المستشفيات لبحث سبل مواجهة كورونا

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة في وجود رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد سيد مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة والدكتور أيمن منصور مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم لقاعة الاجتماعات وقياس الحرارة لجميع الحاضرين.

ويأتي الاجتماع بهدف الوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالخطة التي تنفذها المحافظة للتعامل مع جائحة كورونا والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية، فضلا عن تنسيق الجهود لتأمين احتياجات كل المستشفيات ودعم القطاع الصحي بالمحافظة ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات سواء من حيث الأسرَّة أو أجهزة التنفس والأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية.

محافظ أسيوط يشيد بالجهود المبذولة في مواجهة كورونا

وفى بداية الاجتماع أشاد محافظ أسيوط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ووزارة الصحة والأطقم الطبية خلال هذه الفترة الاستثنائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقدير الجميع للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة قادرة على تخطي تلك المحنة التى يمر بها العالم أجمع بتكاتف قيادتها وحكومتها وشعبها، مؤكدًا وجود تعاون وتنسيق مستمر بين كل الجهات لدعم جهود القطاع الطبي.

وتم استعراض الوضع الراهن داخل جميع المستشفيات من نسب الإصابات ومعدلات الشفاء ونسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات وراجع نسب الإشغال وعدد الأسرَّة وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأماكن العزل على مستوى المحافظة ونسب كميات الأكسجين، كما تم مناقشة عدد من الإجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات وحصر الاحتياجات المطلوبة

وقرر محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام مساعد المحافظة تضم في عضويتها الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، ومسؤولين من المديرية وقطاع الطب الوقائي للمرور على المستشفيات ودراسة الوضع الحالي وحصر كل الاحتياجات العاجلة المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات على أرض الواقع لدعم جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا لتقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية هذه الاحتياجات وتعظيم إمكانيات القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الحكومة تتابع على مدار الساعة هذا الملف، مشيرا إلى أن الظرف الاستثنائي المتعلق بأزمة فيروس كورونا يفرض علينا مسؤولية مضاعفة الإنتاج والعمل لتلبية الاحتياجات، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون من أجل تلبية الصالح العام فالأمر يتعلق بأرواح المواطنين وعلينا جميعًا بذل الجهود لحمايتها، مؤكدا أن مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وجها بزيادة احتياطاتنا اليومية لنكون قادرين على الاستجابة لأي طارئ في أي وقت وأي مكان وضرورة وضع تصور كامل لمنع حدوث أي أزمة والتنسيق مع كل الجهات.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية فضلاً عن الأكسجين والتأكد من توافر كميات كافية للاستهلاك الحالي والتواصل المستمر مع الوزارة والشركات المتعاقد معها لتوفر كميات الاكسجين المطلوبة في التوقيتات المحددة وفقًا لخطة العمل بالمنظومة والتأكيد على توفر المصادر البديلة للأكسجين بجميع المستشفيات مؤكداً على استمرار جولاته المفاجئة للمستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات لافتا إلى إنه تم التواصل مع وزارة الصحة وسيتم توفير تانك اكسجين بسعة 11 ألف لتر خلال أيام بمستشفى المبرة للتأمين الصحي وتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الصدر ودراسة توفير تانكات أكسجين لمستشفيات الحميات بجانب الموجود لزيادة الاحتياطي لدينا.

ووجه اللواء عصام سعد رؤساء المراكز والاحياء خلال الاجتماع بالمرور الدوري اليومي على المستشفيات لمتابعة الوضع الصحي كل في مركزه ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات والتعامل الفوري معها وتلبيتها كما وجه بتكثيف حملات التعقيم والتطهير ورش الشوارع والميادين وأماكن التجمعات ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية والمرافق الحيوية ومكاتب البريد والبنوك وماكينات الصراف الآلي كما وجه بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا فضلا عن استمرار التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدي لفيروس كورونا، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد العديد من المناسبات.

وخلال الاجتماع قدم وكيل وزارة الصحة بأسيوط عرضًا تناول خلاله آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والاستعدادات المتوافرة ومستوى الجاهزية لمجابهة المرض خاصة فيما يتعلق باستعدادات وجاهزية المستشفيات لاستقبال وعزل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج ومتابعة الحالات بأقسام العزل وتطبيق بروتوكول العلاج المخصص لهم من وزارة الصحة وتقديم خدمة طبية للمرضي علي الوجه الأمثل وموقف الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية بالمستشفيات والأرصدة الحالية ومتابعة حالات العزل المنزلي والتي تم تخصيص أكثر من 75 فرقة لمتابعة تلك الحالات كما استعرض مديرين المستشفيات العامة والمركزية والحميات بجميع مراكز المحافظة أيضا احتياجات مستشفياتهم من تجهيزات طبية وخزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية ونسب إشغال الأسرة الداخلية وكذا العناية المركزة ومخزون المستلزمات الطبية ووجه المحافظ بتشكيل لجان من الصحة لسرعة تلبية كل احتياجات المستشفيات بما يخدم صالح المريض.

وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).