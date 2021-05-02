محافظ أسيوط يتفقد مستشفيي الصدر والحميات لمراجعة مخزون الأكسجين

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، مستشفيي الصدر والحميات، في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل، والوقوف على معدلات استخدام الأكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التزام العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية، وعلى مدار 24 ساعة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وأيمن محروس، رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط، والتقى بالدكتورة صفاء علي أبوالعلا، مدير مستشفى الصدر التي تضم 103 أسرة داخلية، و30 سرير عناية مركزة، واستمع إلى شرح حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، منذ دخولهم المستشفى، وحتى إجراء التحاليل اللازمة، وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليًا، وصرف شنط الأدوية لهم.

كما تابع «سعد» سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى والأرصدة المتوفرة بالخزانات، واطمأن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى،ؤ بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين، مشددا على المتابعة الجيدة لتوافر الأرصدة الكافية، والإبلاغ الفوري في حالة أي نقص أو تأخر الكميات الموردة.

عقب ذلك توجه المحافظ إلى مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب مدينة أسيوط، التي طورت حديثا وتضم 104 أسرة داخلية، و10 أخرى عناية مركزة، والتقى بالدكتورة منال محجوب محمود، مديرة المستشفى، وتفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية من الأكسجين، وأخرى من الأسطوانات الاحتياطية بصفة مستمرة.

كما اطمأن محافظ أسيوط على سير العمل، وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضي والعمل علي راحتهم، وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات، والتواصل بشكل دائم مع مركز الأزمات بالمحافظة، في حالة وجود أي مشكلات، كما تفقد صيدلية المستشفى لمتابعة توافر الأدوية، وأصناف العلاج الوارد كافة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل، وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة، وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية، وتوفير مخزون استراتيجي من الأكسجين والأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات والمتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).