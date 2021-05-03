محافظ قنا: تحرير 597 محضر مخالفة وضبط آلاف السلع منتهية الصلاحية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 597 محضر مخالفة خلال حملات الرقابة والتفتيش التى شنتها المديرية على الأسواق والمخابز خلال شهر أبريل الماضى.

وقال محافظ قنا إن السلع الغذائية التى تم ضبطها شملت 5 أطنان سكر، 4 آلاف و350 كجم أرز، 3 أطنان دقيق مستودعات و مخابز، 475 كجم مكرونة، 125 كجم دقيق فاخر، 3859 عبوة بقالة، 340 كجم سمن نباتى، 82 كجم لحوم بلدية، 27 كجم لحوم دواجن.

وأضاف الداودي أن السلع الاستهلاكية التي تم ضبطها شملت 16.5 طن أسمدة كيماوية، 1190 كجم علف حيوانى، 3287 قطعة أدوات كهربائية، 1000 عبوة مستلزمات بيطرية ، 988 عبوة أدوية ، 232 قطعة مستلزمات عمارة، مؤكداً أن جميع السلع التى تم ضبطها تمت مصادرتها والتحفظ عليه ، موضحا أن حملات التفتيش نجحت أيضاً فى تحرير 597 محضر مخالفة منها 451 محضرا بالأسواق والمحلات و146 محضرا بالمخابز والمطاحن في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيداً لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

فيما أكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.