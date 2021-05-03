حقيقة فرض حظر تجوال في المحلة قبل مباراة الأهلي

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، رفع درجة التأهب والاستنفار الأمني لتأمين فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة والأهلي، لأول مرة، عقب غياب يقترب من 10 سنوات ضمن فعاليات مباريات الدوري العام لكرة القدم.

استنفار أمني بشوارع المحلة استعداد لمباراة الأهلي بالدوري العام

وأفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، بأنه تم الاستعانة بقوات من الأمن المركزي والمدرعات، فضلًا عن قوات مديريتي كفرالشيخ والمنوفية؛ لرفع درجة التأمين قبل وأثناء وبعد مباراة كرة القدم بين الفريقين، لضمان مواجهة أي أحداث شغب محتملة عقب انتهاء المباراة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا إشاعات حول فرض حظر التجوال وإغلاق الكافيهات والمحلات التجارية، قبل بدء مباراة كرة القدم حفاظا على أرواح المواطنين خشية من حدوث أعمال شغب حال انتهاء المباراة لصالح أي طرف من الفريقين.

غلق المحلات والكافيهات لمواجهة فيروس كورونا

كما أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى روؤساء مجالس المدن والأحياء، بضرورة رفع حالة التأهب القصوي والطوارىء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة الثالثة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من خلال إلزام كافة المحلات التجارية والكافيهات من الساعه 8 مساء اليوم حتى الساعة 8 صباح الغد.

محافظ الغربية ونائبه يشاركان في حضور مباراة غزل المحلة والأهلي

كما يشارك محافظ الغربية، ويرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وقيادات مجلس إدارة شركة غزل المحلة، في حضور مباراة كرة القدم بين فريقي الفلاحين «غزل المحلة» ونظيره الأهلي.

ذكريات مباراة كرة القدم الدامية بين فريقي غزل المحلة والأهلي عقب مرور 10 سنوات

وتعد تلك المباراة الأولى للفريقين عقب أحداث المباراة الدامية التي انطلقت أحداثها عام 2011م في منتصف الشوط الثاني، والتي علي إثرها خرج لاعبو الأهلي في سيارات قوات الأمن المركزي عقب تراشق الألفاظ والطوب والحجارة بين جمهوري الناديين، وتم السيطرة على الموقف أمنيًا بموجب ضبط مروجي أحداث الشغب.