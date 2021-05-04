أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في مصر

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، لمعرفة الأسعار قبل الشراء وإعداد الأطعمة المختلفة والموائد خاصة تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها الوطن لمتابعيها، نستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو، في السوق المصرية، والتي يهتم بها الكثيرون لتجهيز الأطعمة والأكلات المختلفة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

وتراوح سعر الثوم بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

وصل سعر السبانخ إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم اليوم بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم 5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان من 15 جنيها وصولا إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وسجل سعر الكوسة في الأسواق اليوم من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر في الأسواق اليوم من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطس

وبلغ سعر البطاطس في الأسواق نحو 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر الفاصوليا

وسجل سعر الفاصوليا نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

سعر الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الموز

وسجل سعر كيلو الموز نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الرمان

وتراوح سعر الكيلو جرام من الرمان اليوم، بين 5 و10 جنيهات.

سعر الفراولة

وبلغ سعر كيلو الفراولة في الأسواق اليوم الثلاثاء نحو 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وسجل سعر كيلو البرتقال نحو 10 جنيهات.