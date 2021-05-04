مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في مصر

يحرص كثير من الأشخاص على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا خاصة في شهر رمضان، لأداء الصلوات في الميعاد المحدد لها، ومعرفة موعد الإفطار خاصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة لمتابعيها وقرائها، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو الجاري، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:33

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء: 07:58

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:37

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:42

أذان العشاء: 08:08

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء: 08:03

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:30

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:31

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء: 08:00

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:36

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء: 07:56

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:41

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:51

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:39

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:47