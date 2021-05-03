الطيب: التيار الوسطي هو الوحيد الجدير بتجديد الخطاب الديني (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التيار الوسطي أثبت أنه الجدير وحده بمهمة تجديد الخطاب الديني الذي تتطلع له الأمة، والتجديد المقصود هو التجديد الذي لا يشوه الدين ولا يلغيه وإنما يأخذ من كنوزه ويستضيء بهديه ويترك ما لا يناسبه من أحكامه الفقهية إلى فتراتها التاريخية التي قيلت فيها وكانت تمثل حينئذ تجديدا استدعاه تغير الظروف والأحوال، وإن لم يحصل على ضالته فعليه أن يجتهد لاستنباط حكم جديد ينسجم مع مقاصد هذا الدين، وهذا الذي ينشد له مؤتمر علماء المسلمين بالأزهر الشريف.

وأضاف الطيب، خلال تقديمه برنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه اختتم كلمته بالمؤتمر العالمي للأزهر الشريف لتجديد الفكر الإسلامي في يناير من العام الماضي 2020 بأن هذا المؤتمر ليس مؤتمرا نمطيا ولا تكرارا لمؤتمرات سابقة وإنما هو مؤتمر يطلع لمناقشة قضايا جزئية محددة وقد اكتشفنا أن القضايا محل التجديد هي قضايا كثيرة لا يستوعبها مؤتمر واحد، ولذلك قرر الأزهر الشريف إنشاء مركز دائم باسم «مركز الأزهر للتراث والتجديد»، ويضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها كما يضم مجموعة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالات المعرفة، ممن يريدون ويرغبون في الإسهام بعملية التجديد الذي ينتظره المسلمون وغير المسلمين أيضا.

وشدد شيخ الأزهر الشريف على أن المؤتمر العالمي للأزهر الشريف لتجديد الفكر الإسلامي في يناير من العام الماضي 2020 استطاع الأزهر أن يتجنب العموميات التي يفقهها كل مشتغل بالعلوم الإسلامية وأن يحدد رأيا شرعيا في 29 مادة في بيانه الختامي، وخضعت بالفعل للبحث والنقاش وكلها مأخوذ مباشرة من واقع الحياة المعاصرة ومعتمدة من ممثلين لعلماء العالم الإسلامي.