حظك اليوم الثلاثاء 4-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

الأبراج هي تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوقت مناسب لتنمية أعمال أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تبالغ في طلباتك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات موفقة وتعرف كيف تحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تعيش انسجاما مع من حولك وتشعر بسعادة في تواجدك مع الأصدقاء والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل للتعاون مع من حولك وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد بمنزل أصدقاء العمل يساعدك على إظهار صفاتك الهائلة وقد تفاجئ من حولك بمواهب جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وإصرارا على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك مما يثير أعصابك مع البعض، وعليك أن تعمل ما بوسعك للتفاهم والتواصل معه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

قد تكون هناك ضغوط أو خلافات، واليوم أنت بحاجة لاستحضار روح التعاون والتسامح بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا، حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأصدقاء والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي للقيام باتصالات مهنية واجتماعية موفقة، وتعرف كيف توطد صلاتك بالبعض.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

مواجهة عطارد لبرجك تدعوك للانتباه والاهتمام بالأحباب أو بشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

من المهم أن تنتبه لأقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ما زال القمر في برجك مما يساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب ويجعلك ذلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا لإعلان خططك وعليك بالتزام التواضع والكتمان كي تنجح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وعليك أن تكتم انفعالاتك وتتجنب الصدام مع البعض وراقب الأجواء في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.